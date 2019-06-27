В Вологодской области до 10 тысяч рублей увеличили размер губернаторской стипендии для одаренных студентов

В Вологодской области с 3 до 10 тысяч рублей увеличили размер губернаторской стипендии для одаренных студентов. Соответствующий законопроект был одобрен сегодня депутатами законодательного собрания региона.

Губернаторскую стипендию учредили с 1 сентября 2018 года для 80 студентов и 10 аспирантов, достигших высоких показателей в учебе, в научной, спортивной, творческой или общественной деятельности. Согласно внесенным сегодня в областное законодательство поправкам, квота будет увеличена до 100 человек, а размер ежемесячной стипендии возрастет до 10 тысяч рублей.

«Мы полагаем, что эта инициатива губернатора вызовет большой интерес у молодежи, которая заканчивает школу, выбирает свой путь и место для получения высшего образования. Такое стимулирование повысит привлекательность наших вузов для абитуриентов», — подвел итог замгубернатора Эдуард Зайнак.

Кроме того, на сегодняшней сессии ЗСО депутаты одобрили увеличение размера стоимости питания с 35 рублей до 50 рублей в учебный день на одного школьника.

Речь идет о школьном питании детей из малоимущих, многодетных семей, и детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. Всего нововведение коснется порядка 39 тысяч человек.