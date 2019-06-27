Одну из самых старых книг о Вологде можно увидеть на выставке в областной библиотеке

В Вологодской областной библиотеке им.Бабушкина на Марии Ульяновой, 1, открылась выставка краеведческой литературы «Мой город милый».



На ней вологжане и гости города смогут увидеть редкую книгу одного из первых краеведов Вологды Алексея Засецкого – «Историческія и топографическія извѣстія по древности о Россіи, и частично о городѣ Вологдѣ и его уѣздѣ и о состояніи онаго по нынѣ, Изъ разныхъ печатныхъ и рукописныхъ Российскихъ и иностранныхъ книгъ съ пріобщеніемъ примѣчаній Собранныя Алексѣемъ Засѣцкимъ в 1777 году. Въ Университетской Типографіи 1780 года». («Исторические и топографические известия по древности о России; и частно о городе Вологде и его уезде»)

«Вызывают интерес исследователей книга Георгия Лукомского «Вологда в ее старине», датируемая 1914 годом, первое издание об архитектурных и художественных достопримечательностях Вологды - альбом гравюр Ивана Варакина и Николая Дмитревского «Старая Вологда» начала 1920-х годов, а также альбомы фотографий и газетных статей, созданные к 800-летию города», - сообщает сайт правительства Вологодской области.

В отдельном разделе экспозиции представлены печатные издания, в которых упоминается Вологда.



Выставка продолжит работу до 30 июня. Вход свободный.