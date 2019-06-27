В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-24: двое погибли, семеро ранены

Двое погибли и семь человек пострадали в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 в аэропорту бурятского города Нижнеангарск.

Самолет, на борту которого находились 43 пассажира, вылетел утром 27 июня из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Вскоре после взлета у лайнера отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Во время посадки самолет на 100 метров выехал за пределы полосы и врезался в здание очистных сооружений, затем загорелся. В результате пожара самолет выгорел практически полностью.

По данным "Интерфакса", погибшие — командир и бортмеханик самолета. Рен-тв опубликовал полный список пассажиров самолета.

«Экипаж помогал спасти пассажиров. Командир до последнего не покидал борт. Спасти его было уже нельзя», — рассказал собеседник «Интерфакса». По его словам, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок. «После отказа техники самолет стал неуправляем. Экипаж ничего сделать не мог», — отметил источник.

Все пострадавшие доставлены в больницу, у них ранения средней тяжести. Всего, по данным медиков, за медицинской помощью обратился 21 человек, в основном у пострадавших мелкие ссадины и порезы.

По факту аварийной посадки Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, пишет "Медуза".

Семьи погибших получат выплаты в размере одного миллиона рублей, пострадавшие — до двух миллионов рублей.