Двое мужчин погибли на пожарах в Вологодской области за сутки

Двое пожилых мужчин погибли на пожарах в Вологодской области за минувшие сутки.

Первое происшествие со смертельным исходом случилось в Кадуе накануне вечером: загорелась двухкомнатная квартира в деревянном доме на улице Кирова. Сигнал поступил в 16.27, пожарные были на месте через две минуты, потушить огонь удалось к 16.51. На месте было обнаружено тело 70-летнего хозяина квартиры.

Второй пожар с погибшим произошел сегодня около 7 часов утра в квартре кирпичного дома на улице Энергетиков в Харовске. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя за несколько минут и обнаружили в комнате тело 79-летнего мужчины.

- По первоначальной информации, мужчина имел привычку курить. Очаг возгорания, вызвавшего сильное задымление и, по одной из версий, отравление хозяина квартиры продуктами горения, расположен в районе дивана в жилой комнате квартиры, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По данным областного УМЧС, причиной обоих возгораний, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибших. В обстоятельствах гибели пенсионеров разбираются следователи.