27 июня в Вологодской области магазины не продают алкоголь

27 июня, в День молодежи, в Вологодской области запрещено продавать алкоголь. Такое ограничение накладывает закон области, вступивший в силу с 1 января 2015 года.

Запрет касается розничной торговли, но не распространяется на кафе, рестораны и другие заведения общепита: там заказать спиртное можно. Многие торговые сети области предупреждали о нем покупателей, убеждая «планировать свои покупки заранее».

Как ранее сообщал Newsvo, закон полностью запрещает розничную продажу алкогольной продукции также в День знаний — 1 сентября и День защиты детей — 1 июня. Кроме того, документ ограничивает время торговли алкоголем в другие дни. Продавать его нельзя с 23 до 8 часов утра. Ограничения не касаются только ресторанов. Также этот закон запрещает продажу энергетиков, к которым приравнена и «Кока-Кола», несовершеннолетним.