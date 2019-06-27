В Великом Устюге к 1 сентября обещают отремонтировать детскую поликлинику

27.06.2019 [Общество]

В Великом Устюге к 1 сентября обещают отремонтировать детскую поликлинику местной ЦРБ. За последние десять лет коммунальные сети медучреждения пришли в аварийное состояние,кабинеты нуждаются в отделке.

Контракт на 6,5 млн рублей заключили с ООО "Блисс" из Вологды. Фирма уже начала работы на объекте: обновлена регистратура и входная группа, оборудована «колясочная». Подрядчик до осени должен успеть сделать ремонт во всех кабинетах, полностью заменть системы отопления и электроснабжения, установить новые пластиковые окна. В поликлинику также купят новое медоборудование, отмечает сайт правительства Вологодской области.

Тэги: капремонты, здравоохранение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С череповецкого предпринимателя могут взыскать 690 тысяч рублей за торт со Смешариками и Лунтиком
Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?
«Путин, помоги!»: о чём жители Вологодской области просят президента
В Вологде два подростка на скутере столкнулись с КамАЗом и погибли
Синоптики обещают в Вологодской области грозы с градом и сильным ветром
19-летняя девушка, утонувшая в Вологодском районе, погибла, спасая ребенка
В Вологде «Магистраль» демонтирует верхнюю часть каменной наброски набережной
В Череповце на Ягорбском мосту мотоциклист врезался в столб
В Череповце тариф на вывоз мусора с 1 июля снизится больше, чем в Вологде?
В Соколе водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста
25.06.2019 [Общество]

Авиапредприятие «Северсталь» с 8 июля прекратит рейсы из Череповца в Батуми

761
0
25.06.2019 [Обзор Прессы]

Запрет полетов в Грузию: напугать грузин, наказав своих

1828
2
22.06.2019 [БлогоVO]

Я своими глазами вижу, что русским в Грузии угрожает масса опасностей

58093
14

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

155 млн рублей потратят на реконструкцию очистных сооружений в Шексне
В Череповце приставы забрали у пьющей матери 13-летнего сына
Пенсионерка из Кирилловского района за год перечислила экстрасенсам-мошенникам 200 тысяч рублей
В Вологде суд продлил арест женщине-опекуну погибшего Степы Кукина
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-24: двое погибли, семеро ранены
Двое мужчин погибли на пожарах в Вологодской области за сутки
27 июня в Вологодской области магазины не продают алкоголь
 


26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

7635
0
26.06.2019 [БлогоVO]

Следите за руками: сверху убираем, а снизу бетонируем

944
0
26.06.2019 [Обзор Прессы]

Потерявшиеся под Вологдой бетонные доярки нашлись в соседнем районе

1393
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика