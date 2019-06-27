В Великом Устюге к 1 сентября обещают отремонтировать детскую поликлинику местной ЦРБ. За последние десять лет коммунальные сети медучреждения пришли в аварийное состояние,кабинеты нуждаются в отделке.

Контракт на 6,5 млн рублей заключили с ООО "Блисс" из Вологды. Фирма уже начала работы на объекте: обновлена регистратура и входная группа, оборудована «колясочная». Подрядчик до осени должен успеть сделать ремонт во всех кабинетах, полностью заменть системы отопления и электроснабжения, установить новые пластиковые окна. В поликлинику также купят новое медоборудование, отмечает сайт правительства Вологодской области.