В Череповце девушка залезла на стрелу эвакуатора, чтобы помешать приставам увезти авто

26.06.2019 [Происшествия]
В Череповце девушка залезла на стрелу эвакуатора, чтобы помешать приставам увезти авто

Череповчанка залезла на стрелу эвакуатора, чтобы помешать приставам арестовать автомобиль: снимать ее пришлось при помощи спасателей.

Инцидент произошел сегодня во время рейда судебных приставов у ТЦ «Окей»: сотрудники ведомства обнаружили машину, у владельца которой был долг в 54 тысячи рублей по разным исполнительным производствам, и решили ее арестовать. После этого водитель авто заявил, что расплатится на месте — ему вот-вот подвезут деньги.

Вскоре на место приехала девушка, но денег не привезла. Вместо этого череповчанка устроила скандал, в знак протеста забралась на стрелу эвакуатора, пытаясь таким образом остановить арест.

«Она устроила скандал, забралась на стрелу эвакуатора, скинула оттуда телефон и разбила его, кричала, что купила машину и никому ее не отдаст, что спрыгнет, а если не убьется, то точно покалечится, — сообщила cherinfo заместитель начальника отдела судебных приставов № 1 по Череповцу Наталья Столярова. — Сидела там около часа, пока не приехали сотрудники МЧС. Сняли ее оттуда вместе с машиной. Автомобиль эвакуировали, а девушку увезли сотрудники составлять протокол об административном правонарушении».

В 2015 году Newsvo сообщал, что в Череповце женщина в похожей ситуации закрылась внутри машины и отказывалась выходить на улицу, предложив эвакуировать грузовик вместе с ней. 

Тэги: судебные приставы, арест автомобиля

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