В усадьбе Спасское-Куркино может появиться своя гидроэлектростанция

26.06.2019 [Общество]

Студенты ВоГУ разработали проект микрогидроэлектростанции на каскаде прудов в усадьбе Спасское-Куркино Вологодского района. По мнению исследователей, реализация проекта позволит наладить дополнительное освещение в парке и увеличит количество гостей усадьбы на две тысячи человек в сравнении с прошлым годом. Как выяснил Newsvo, в 2018 году усадьбу посетило около 2500 туристов. 

«Научным коллективом был проведен эксперимент по замеру расхода воды, а напор воды был вычислен путем изучения проектной документации по плотине. После проведения расчетов, экспериментов и изобретательской деятельности была найдена оптимальная форма рабочего колеса, выбран генератор и основное электрооборудование с учетом требований надежности, безопасности и условий окружающей среды», - цитирует автора проекта Константина Сапожникова сайт правительства Вологодской области. 


Стоимость реализации проекта по строительству микроГЭС составит 186 тысяч рублей. 

«Расходы на закупку оборудования и монтаж микроГЭС будут финансироваться благодаря государственной программе. Остальные траты планируется погасить за счет бюджетных источников и доходов от посещения усадьбы», - говорит Анастасия Клюшина, соавтор проекта. 


Хранитель усадьбы Спасское-Куркино Николай Сайкин рассказал NewsVO, что электроэнергию, полученную от гидроэлектростанции, планируют использовать в подсветке объектов усадьбы: площадки для катания на коньках, колодца и берега пруда, где планируется организовать зону отдыха. 

Точные сроки реализации проекта пока неизвестны: по словам хранителя усадьбы, это вряд ли произойдет скоро. Николай Сайкин надеется, что ГЭС появится в усадьбе в течение ближайшего года. 

Ранее Newsvo сообщал, что усадьба Спасское-Куркино в Вологодском районе выиграла президентский грант на работы по сохранению главного дома. С учетом софинансирования из бюджета района, сумма средств, направляемых на ремонт, составит 3,7 млн рублей (3,048 млн рублей – грант, 670 тысяч рублей – софинансирование из районного и областного бюджетов).

Тэги: Спасское-Куркино, проекты, электроэнергия

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