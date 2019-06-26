Реконструкцию пришкольного стадиона в Тарноге обещают завершить к 15 августа

26.06.2019 [Общество]

В Тарногском Городке к 15 августа планируют завершить реконструкцию пришкольного спортивного ядра. На его месте должен появиться современный многофункциональный стадион.

Площадь стадиона превышает 13 тысяч квадратных метров. Подрядчика на проведение работ по реконструкции выбрали весной этого года - им стало ООО "Восток-строй", стоимость контракта, как соообщает пресс-служба губернатора, – 9,2 млн. рублей. Сейчас работы выполнены на четверть.  

«Это будет не классический стадион, а большой открытый спортивный комплекс: два мини-футбольных поля, баскетбольная и волейбольная площадки, место для занятий пляжным волейболом, легкой атлетикой и туризмом, комфортные беговые дорожки. Зимой на этом месте будут оборудованы лыжные трассы. Пропускная способность увеличится в четыре раза, причем тренироваться здесь смогут не только школьники, но и, во внеурочное время, все желающие», - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Сейчас в школе учится больше 1000 ребят, и проводить несколько уроков физкультуры одновременно, особенно в межсезонье, как говорят учителя, проблематично. Новый стадион эту проблему разрешит: параллельно заниматься на площадках смогут сразу четыре класса. На объекте также можно будет проводить официальные соревнования.

В октябре 2019 года Тарногская средняя школа отметит 100-летие со дня основания. Накануне губернатор поручил подготовить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания, а сами работы провести в ближайшие три года.

Отремонтировать планируют и спортивный зал «Атлант» в Тарноге. Все последние годы он работает на пределе возможностей, хотя уже давно нуждается в капитальном ремонте. В этом году в учреждении будет заменена проводка, в следующем - кровля, инженерные сети, окна, двери и напольное покрытие. 

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

Тэги: капремонты, реконструкция, спорт, стадионы

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