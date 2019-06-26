В Соколе начали строить первый в России завод по производству CLT-панелей

26.06.2019 [Экономика]

В Соколе стартовало строительство первого в России комбината по производству CLT-панелей. Инвестор — «Сегежа Групп» (входит в АФК «Система») - вложит в новое предприятие около 3 миллиардов рублей. Разместится комбинат на базе Сокольского ДОКа.

CLT-панели - это современный стройматериал, представляющий собой перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород. По толщине они могут варьироваться от 6 до 40 см, а по длине – до 24 метров. Таким образом, только одна панель может выступать фасадом дома с одной стороны. При этом материал обладает высокими огнестойкими характеристиками, коэффициентом шумо- и теплоизоляции.

- Впервые в нашей стране здесь, в Соколе, появится суперсовременный завод по производству CLT-панелей, которые могут быть применены в многоэтажном строительстве, строительстве социальных объектов. Это уникальная технология, которая позволит обеспечить прорыв для развития отрасли деревянного домостроения! Также отмечу, что эта технология сегодня востребована на всех крупных рынках, в том числе американском, азиатском и европейском. А нашему Сокольском району это даст новые инвестиции в экономику, новые рабочие места, - заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По данным пресс-службы главы региона, завершить строительство планируется уже в следующем 2020 году. Предполгается, что на новом заводе будет создано 50 высокотехнологичных рабочих мест и поставлено современное деревообрабатывающее оборудование. Все это позволит ежегодно выпускать до 250 тысяч квадратных метров CLT-панелей.

Как ранее сообщал Newsvo, соглашение о сотрудничестве с АФК «Система» было подписано в Вологодской области в 2015 году. Тогда сообщалось, что фирма модернизирует свои предприятия в регионе и создаст около 800 новых рабочих мест. О строительстве в регионе завода по производству CLT-панелей руководство Вологодской области и АФК договорились в мае 2018 года на Петербургском экономическом форуме. В июле 2018 года проект был заявлен на инвестиционный совет при губернаторе и одобрен для реализации на промышленной площадке города Сокола.

Напомним, что бывший заместитель губернатора Вологодской области Алексей Шерлыгин занимает должность заместителя гендиректора по специальным проектам в крупном оборонно-промышленном концерне «Радиотехнические и Информационные системы», который был создан в 2000 году акционерной финансовой корпорацией «Система» . Он перешел туда на работу в марте 2017 года.

Тэги: производство, заводы

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