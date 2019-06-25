У школы №33 в Вологде в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» оборудуют площадку с элементами воркаута

В Вологде готовят площадки под реализацию проектов «Народный бюджет ТОС» на территориях двух школ. Так, у школы № 31 оборудуют универсальную площадку с элементами воркаута (ред. - уличная гимнастика), у школы № 33 - спортивную площадку. Подрядчик уже приступил к работам.



Школа №33 нахождится на Окружном шоссе. Здесь сначала произведут выемку грунта, затем специалисты проведут укладку песчано-гравийной смеси, а по периметру установят бордюрный камень. Далее на площадке смонтируют уличные тренажеры, которые были выбраны вместе с учителями физкультуры и жителями микрорайона. Как сообщают в администрации города Вологды - это один из двух проектов, которые будут реализованы в ТОСе «Псковский» на сумму 1,5 млн рублей.



«На территории ТОСа не много муниципальных земель, где мы могли бы реализовать наши проекты, поэтому решили разделить сумму примерно пополам и укомплектовать различными тренажерами две площадки - на территории школы № 33 и на участке площадки, которая в этом году будет благоустроена в нашем микрорайоне по проекту «Городская среда». Они станут общедоступными точками притяжения для людей разного возраста, которые уважают здоровый образ жизни, здесь они смогут бесплатно заниматься спортом на открытом воздухе», - отметила депутат Вологодской городской Думы Елена Земчихина.



Также работы начались и на территории у школы № 31 на Станкозаводе. Здесь на улице Залинейной, 24в создадут многофункциональную спортивную площадку. Работы на объектах пройдут под контролем ТОСов, Градостроительного центра Вологды и руководства школ.



«Приняли решение проводить встречи с подрядчиком и представителем «Учсервиса» на площадке у школы № 31 раз в неделю, чтобы своевременно находить решения возникающих проблем, уточнять детали проекта площадки. Она будет востребована учащимися школы и жителями близлежащих домов. К тому же микрорайон застраивается многоэтажками, в них появятся семьи с детьми», - говорит активист микрорайона Евгений Баландин.



Общий объем средств, выделенных ТОСу «Станкозавод» на реализацию двух инициатив, составляет 1 млн рублей. Половина от этой суммы пойдет на совершенствование имеющейся детской площадки на ул. Залинейной, 24, там также появятся уличные тренажеры.



Проект «Народный бюджет» будет реализовываться также на территории других школ. В скором времени техника зайдет к школам №№ 11, 12, 13, 36, наиболее масштабные работы пройдут у школ №№ 5, 25. Так же планируется сделать ремонт беговой дорожки на стадионе между школами №№ 18 и 21.



«На реализацию 9 объектов, расположенных на территориях образовательных учреждений, выделено порядка 11 млн рублей. Проекты различные, предполагают возведение спортивных площадок, асфальтирование дорожек, установку тренажеров и другого оборудования. Реализовать их нужно в срок до 31 июля», - прокомментировал директор МАУ «Учсервис» Игорь Владимиров.

Проект «ТОСы в Вологде» реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.