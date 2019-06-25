Двух пьяных мужчин, пытавшихся ночью забраться в женское общежитие, задержали в Вологде

25.06.2019 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, пытавшихся ночью забраться в женское общежитие на улице Козленской. По данным Newsvo, речь идет об общежитии Вологодского колледжа технологии и дизайна.

В дежурную часть позвонила вахтер общежития: женщина  заметила, как неизвестный мужчина забирается по стене на балкон второго этажа здания. Его приятель стоял внизу и кидал мелкие камешки в окно: один из них попал в цель, стекло разбилось. 

Сотрудники вневедомственной охраны задержали первого нарушителя, 21-летнего местного жителя, а потом и его 19-летнего приятеля. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной и административной ответственности.

- Молодые люди находились в состоянии опьянения и пояснили, что просто хотели повидаться со своими знакомыми девушками, которые проживают по этому адресу, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Обоих вологжан доставили в отдел полиции.

 

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