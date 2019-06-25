Восемь аппаратов кардиотокографии закупят в 2019 году в Вологодский областной роддом

25.06.2019 [Общество]

Восемь аппаратов кардиотокографии дополнительно закупят в 2019 году для использования в перинатальном центре Вологодской областной клинической больницы, сообщили Newsvo в правительстве региона.

О том, что в областном роддоме не хватает аппаратов КТГ, в конце мая  написал блогер Сергей Городишенин:

- Неоднократно роженицы обращались и писали во все представительства власти о том, что в роддоме всего один родзал оборудован КТГ (кардиотокография — это эффективный и безопасный метод оценки состояния и развития будущего малыша во время беременности и родов). Хотя должны быть все.

 

Сергей Городишенин также обратил внимание на то, что в одном из отделений отсутствует плита для разогрева пищи.

Newsvo направил запрос в правительство Вологодской области, в котором попросил пояснить, сколько в данный момент в областном перинатальном центре аппаратов КТГ и сколько должно быть по нормам.

- По информации администрации БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница" в Перинатальном центре используются в работе 3 аппарата КТГ, в 2019 году планируется дополнительно приобрести 8 аппаратов КТГ, - говорится в ответе на наш запрос.

В пресс-службе правительства также сообщили, что в каждом отделении перинатального центра есть плиты для разогрева пищи: в отделении патологии беременности плита была неисправна, но ее уже заменили на другую.

 

Тэги: здравоохранение, роддом, дети, медоборудование

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