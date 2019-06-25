В Череповце 39-летняя женщина погибла во время пожара в комнате пятиэтажки

В Череповце сегодня утром загорелась одна из комнат бывшего общежития на улице Ленина, д. 149. Во время пожара погибла 39-летняя женщина, с ожогами в больницу доставлен 36-летний мужчина.

Сигнал о возгорании в комнате на третьем этаже кирпичной пятиэтажки поступил в 6.10, через пять минут первые подразделения уже были на месте. По данным областного УМЧС, площадь возгорания составила 2 квадратных метра, загорелись постельные принадлежности. Хозяйка комнаты обнаружена на месте погибшей, с ожогами 70% тела в медсанчасть "Северсталь" доставлен мужчина, который в момент возгорания также находился в комнате.

- Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнём при курении со стороны погибшей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Из-за пожара было эвакуировано 15 жильцов дома.