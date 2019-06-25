Авиапредприятие «Северсталь» с 8 июля прекратит рейсы из Череповца в Батуми

25.06.2019 [Общество]

С 8 июля прекратятся авиарейсы из Череповца в Батуми, об этом заявила авиакомпания «Северсталь». Причина - указ президента России Владимира Путина от 21 июня 2019 года, который вводит временный запрет на воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории России на территорию Грузии.

- Пассажиры, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения. Пассажирам, купившим билеты в Батуми с датами вылетов после 8 июля 2019 года, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов, - сообщается на сайте череповецкой авиакомпании.

Вернуть билеты и получить за них деньги можно по месту их приобретения. Вопросы можно задать по телефону: +7 (8202) 675-226.

В указе президента РФ Владимира Путина сказано, что запрет вводится «в целях обеспечения национальной безопасности», решение о приостановке полетов приняли на фоне многотысячных акций протеста в Тбилиси, на которых среди прочего звучат антироссийские лозунги, в том числе направленные против Владимира Путина. Первый митинг жестко разогнала полиция: более 300 задержанных, 240 пострадавших. Поводом для протестов стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. На заседании Межпарламентской ассамблеи православия он занял кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке. Оппозиция Грузии сорвала заседание, Гаврилов под охраной покинул страну, пишет "Медуза".

Тэги: авиаперелеты, авиасообщение, Грузия, Туризм

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