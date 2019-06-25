Вологжане заняли третье место в соревнованиях по мини-футболу международной лиги Seni Cup

В Ленинградской области на базе Центра социальной реабилитации Санкт-Петербургского автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» прошел турнир международной лиги по мини-футболу специальной Олимпиады России. В соревнованиях принимали участие 8 команд, из Вологды, Череповца, Луги и Санкт-Петербурга.



Вологодскую область представляли команды Мосейковского Психоневрологического интерната (Вологодский район) и Череповецкого ПНИ с ул. Ветеранов 12 ( Череповец).



На групповом этапе команды были разбиты на две группы, по 4 команд. Вологжане в группе "А" одержали 2 победы и одно свели вничью, череповчане в группе "Б" так же одержали 2 победы при одном поражении.



Стадия плей-офф началась сразу со стадии полуфинала, в котором обе команды из Вологодской области уступили соперникам, и в итоге боролись друг с другом в матче за третье место. Со счетом 2:1 команда из Вологодского района взяла верх над череповчанами, став в итоге бронзовыми призерами соревнований.