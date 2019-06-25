В Бабаевском районе в реке Суда нашли человеческие кости

В Бабаевском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке Суда человеческих останков.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, 23 июня у села Борисово-Судское подростки, купаясь в реке, подняли со дна фрагмент кости человека. О своей находке они сообщили в полицию. На место выехали водолазы, при осмотре места происшествия была обнаружена еще одна кость от останков человека.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти человека. Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению пола, возраста погибшего, причины смерти, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи и полицейские устанавливают личность погибшего.