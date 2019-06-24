В Череповце на Ягорбском мосту мотоциклист врезался в столб

В Череповце на проспекте Победы мотоциклист не справился с управлением и врезался в световую опору. ДТП произошло сегодня в 14.50, от удара мотоцикл "Хонда" развалился на части.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, 31-летний мужчина, управлявший мотоциклом, с множественными открытыми переломами конечностей, закрытой травмой таза, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирован в областную больницу.

Известно, что на мотоцикле не было госзнаков.