Программа капремонтов домов в 2019 году в Вологде выполнена на 50%

Администрация Вологды сообщает, что городская программа капитальных ремонтов на 2019 год выполнена на 50 %. В этом году в областной столице должны отремонтировать 18 домов, в шести из них работы уже полностью завершены.

Так, например в доме на ул. Конева, 2 в рамках капремонта был заменен лифт. Работы по замене и наладке оборудования проводились чуть больше месяца. В новом лифте помещается до 5 человек, работает звуковое оповещение, установлены большое зеркало, цветной дисплей с датой и временем. В ближайшие дни пройдет официальный ввод оборудования в эксплуатацию после контрольного осмотра специалистов Ростехнадзора.

В доме по адресу улица Герцена, 65 еще идет ремонт кровли и фасада. Сейчас на объекте выполнено около 50 % от общего объемов работ. По программе капремонтов, здесь уже появились новые водостоки, пластиковые окна в подъездах, новые входные двери. На кровле строители меняют шифер на оцинкованную сталь, укладывают новый утеплитель на чердаке, штукатурят и красят фасад, делают опалубку для бетонирования новых крылец.

«Мы зашли на этот объект в конце апреля. Сейчас кровля заменена на 80 %, фасад готов наполовину. Планируем сдать этот дом к середине июля. С жильцами каждой квартиры составляли акт на согласие замены ограждений на балконах, около 20 % собственников отказались. Перед началом работ по кровле также общались со всеми жильцами пятого этажа, фотографировали наличие протечек на потолке, чтобы при ремонте закрыть эти «узкие» места», - говорит главный инженер подрядной организации Сергей Кладовщиков.

Всего в программу капремонтов в 2019 году в Вологде выделены 87 млн рублей.

«На сегодняшний день капремонты завершены и приняты в 6 домах. На ул. Конева, 2, в Тепличный мкр., 21 и на ул. Судоремонтная, 42 заменены лифты. На Пугачева, 71 и Путейской, 16 обновлена кровля, на Советском проспекте, 82 - система горячего водоснабжения. Работы активно идут по всем адресам. Общий процент готовности на данный момент составляет порядка 50 %», - рассказала начальник отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда департамента городского хозяйства Вологды Ольга Артюгина.

Идет к завершению капитальный ремонт и на ул. Карла Маркса, 74а, где в декабре произошел взрыв бытового газа. Срок сдачи объекта - 1 июля. После этого УК «Фрязиново» приступит к косметическому ремонту в подъездах, сообщает пресс-служба городской администрации.