Жительница Устюженского района погибла в ДТП в Ленинградской области

24.06.2019 [Происшествия]

«Рено» с семьей из Устюженского района попал в ДТП на трассе в Ленинградской области. 

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вчера около 22.30 на 432 километре трассы Вологда-Новая Ладога. Водитель автомобиля «Киа», выезжая на трассу со второстепенной дороги, не уступил дорогу «Рено», который ехал в сторону Вологды, произошло столкновение.

Женщина, ехавшая в «Рено» на переднем сидении, погибла на месте. 38-летний водитель иномарки, а также 39-летняя, 6-летняя и 13-летняя пассажирки «Рено», получили тяжелые травмы. 

По данным устюженского городского портала, все, кто ехал в «Рено» — жители Устюженского района.

Тэги: ДТП

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