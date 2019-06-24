Жительница Устюженского района погибла в ДТП в Ленинградской области

«Рено» с семьей из Устюженского района попал в ДТП на трассе в Ленинградской области.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вчера около 22.30 на 432 километре трассы Вологда-Новая Ладога. Водитель автомобиля «Киа», выезжая на трассу со второстепенной дороги, не уступил дорогу «Рено», который ехал в сторону Вологды, произошло столкновение.

Женщина, ехавшая в «Рено» на переднем сидении, погибла на месте. 38-летний водитель иномарки, а также 39-летняя, 6-летняя и 13-летняя пассажирки «Рено», получили тяжелые травмы.

По данным устюженского городского портала, все, кто ехал в «Рено» — жители Устюженского района.