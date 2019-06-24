В Белозерском районе тушат лесной пожар на площади 1,6 гектара

24.06.2019 [Происшествия]

В Белозерском районе тушат лесной пожар на площади 1,6 гектара. Сложность заключается в том, что к месту возгорания не может полдъехать техника.

— Пожар был обнаружен вчера бортом авиалесоохраны в 17.50 на площади 1,6 гектара. Принято было решение о десантировании группы. На сегодняшний день пожар локализован, все семь человек находятся там, с утра были направлены дополнительные силы. Подъезда к зоне пожара нету, связь с группой только через поднятый борт, — сообщил на оперативном совещании в правительстве области начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков.

По словам Романа Маркова, в Белозерске днем шел дождь, но до пожара, к сожалению, он «не дошел». 

На прошлой неделе лесные пожары также были зафиксированы на территории Кадуйского, Бабушкинского, Череповецкого и Вытегорского районов области.

Департамент лесного комплекса Вологодской области сообщает, что, если вы заметили лесной пожар, необходимо звонить по единому бесплатному телефону «лесной охраны» 8-800-100-94-00.

Тэги: лесные пожары

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