Три студента Вологодского госуниверситета поедут на Кубу заниматься сельхозработами

24.06.2019 [Общество]

Три студента Вологодского госуниверситета 28 июля отправятся на Кубу: они стали участниками Европейской бригады добровольной работы и солидарности  «Хосе Марти».

- На протяжении трех недель студенты будут заниматься сельскохозяйственными работами. Кроме того, их ждет насыщенная культурно-образовательная программа:  посещение исторических, экономических, культурных и социальных объектов Кубы, лекции по текущим национальным и международным вопросам, а также встречи с представителями кубинских организаций, - сообщает сайт ВоГУ.

Работу бригады с 30 июня по 21 июля в провинциях Артемиса, Гавана и Матансасорганизует Кубинский институт дружбы с народами зарубежных стран (ICAP).

Бригада носит имя Хосе Марти, ключевой фигуры для истории и менталитета кубинцев. Выдающийся поэт, писатель, философ Марти возглавил движение за освобождение Кубы от колониальной зависимости от Испании.

Тэги: ВоГУ, Куба, студенты

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