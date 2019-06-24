Три студента Вологодского госуниверситета поедут на Кубу заниматься сельхозработами

Три студента Вологодского госуниверситета 28 июля отправятся на Кубу: они стали участниками Европейской бригады добровольной работы и солидарности «Хосе Марти».

- На протяжении трех недель студенты будут заниматься сельскохозяйственными работами. Кроме того, их ждет насыщенная культурно-образовательная программа: посещение исторических, экономических, культурных и социальных объектов Кубы, лекции по текущим национальным и международным вопросам, а также встречи с представителями кубинских организаций, - сообщает сайт ВоГУ.

Работу бригады с 30 июня по 21 июля в провинциях Артемиса, Гавана и Матансасорганизует Кубинский институт дружбы с народами зарубежных стран (ICAP).

Бригада носит имя Хосе Марти, ключевой фигуры для истории и менталитета кубинцев. Выдающийся поэт, писатель, философ Марти возглавил движение за освобождение Кубы от колониальной зависимости от Испании.