В Вытегре ищут работника на консервацию ладьи XVII века, найденной на берегу Онежского озера

В Вытегре ищут сотрудника для проведения работ по консервации деревянной ладьи XVII века, найденной на берегу Онежского озера. Соответствующее объявление появилось сегодня в группе «Настроение — моя Вытегра».

— Требования: образование не ниже среднего специального, желание обучаться, ответственное отношение к работе, аккуратность, внимательность к деталям, умение сконцентрироваться на поставленной задаче. Навыки работы с древесиной приветствуются, — говорится в объявлении.

Соискателя обещают официально трудоустроить, обучить технологии консервационных и реставрационных работ, которые будут проводиться под научным руководством сотрудников Государственного научно-исследовательского института реставрации. В будущем возможна аттестация по специальности «реставратор».

— Рабочее место в г. Вытегре, заработная плата от 20 тыс. рублей (по итогам собеседования). Обращаться по тел. 8 921 127-53-90, — говорится в объявлении.

Как ранее сообщал Newsvo,фрагменты старинного поморского судна нашли на берегу Онежского озера после шторма в августе 2018 года. В начале ноября их при помощи спасателей доставили на территорию райцентра. По словам специалистов, находка уникальна, поскольку лодка, скорее всего, является судном допетровского периода, изготовлена традиционным способом.

— Судя по тому, как построено его дно, какова обшива его бортов, «коца», или «ледяная шуба», как ее называют, мы сделали вывод, что это поморский коч. Такого рода суда строили на берегах Онежского озера в XVI–XVII веках, — отмечает Елена Савичева.

Поморские кочи ходили под парусом или на веслах. Благодаря прочности корпуса, такие судна выдерживали удары льда. Их борта шили при помощи сосновых досок, которые крепились корнем ели или сосны. Своеобразное строение днища позволяло преодолевать небольшие ледяные волоки. Длина такого судна составляла 20-25 метров, грузоподъемность 20-30 тонн. За одни сутки, при благоприятных условиях, коч мог преодолеть 150-200 километров.