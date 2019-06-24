Бой по освобождению Ошты в 1944 году реконструировали в Вытегорском районе

Сражения, проходившие на территории Оштинского рубежа 75 лет назад, реконструировали в Вытегорском районе 22 июня. Реконструкторы из разных регионов Северо-Запада воссоздали сцену одного из боев и подробно показали действия связистов, разведчиков, снайперов, санитаров.

По данным пресс-службы губернатора, для полного погружения были использованы пиротехнические средства, а также макеты оружия. Зрители смогли посетить интерактивные площадки: блиндажи советских и финских войск, узел связи и медпункт.

Три года в окрестностях небольшого села Ошта советские войска сдерживали наступление финских сил. Главная задача - не дать фашистам прорваться к Вытегре, которая в годы войны фактически была «ключом» ко многим тыловым районам страны.

«Все что я увидел здесь сегодня мне особенно близко. Мой дед Кувшинников Николай Николаевич в 41 году был направлен на сооружение оборонительных рубежей в район Вытегры. Было сложно. От голода и холода солдаты болели и умирали. Мой дед тоже был на грани смерти, - поделился глава региона Олег Кувшинников. – Когда об этом узнала моя бабушка, Глафира Александровна, она добралась до Вытегры и вывезла деда домой, где выходила. Через несколько месяцев он снова ушел на фронт и прошел всю войну».

Поисковый отряд «Оштинский рубеж» ведет раскопки на территории Вытегорского района. На сегодняшний день удалось поднять и захоронить останки более 150 советских солдат. Итоги вахты Ошта-2019 – еще 12 бойцов. У одного солдата был обнаружен медальон.

«Нам удалось установить личность бойца, его останки отправлены на родину в Алтайский край для захоронения. Впереди нас ждет огромный объем работы, ведь люди до сих пор ищут своих родственников. Сегодня ко мне подошла женщина, у которой здесь погиб дед, он числится без вести пропавшим. Она приехала, не зная точного места, чтобы поклониться и отдать дань памяти», - рассказал командир поискового отряда «Оштинский рубеж» Игорь Зубов.

Еще один проект, разработанный поисковиками, - каталог воинских захоронений «Застывшие в граните». В реестре - 91 захоронение времен Великой Отечественной войны. Это практически вся территории региона за исключением 4 муниципалитетов. В субботу в рамках военно-патриотической акции «Горсть памяти» по всей стране землю с мест, где похоронены советские солдаты, поместили в специальные контейнеры – «солдатские кисеты». Позже земля с воинскими почестями будет размещена в гильзах артиллерийских снарядов, которые установят в историко-мемориальном комплексе в парке культуры «Патриот». Возле каждой гильзы будет размещена подробная информация о захоронении. Пополнит экспозицию и земля с Оштинского рубежа.