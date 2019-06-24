Кирилло-Белозерский музей-заповедник передал часть своих помещений РПЦ

Кирилло-Белозерский музей-заповедник передал РПЦ часть своих помещений. Так, церкви передан корпус, в котором располагались кельи.

- Музей передал монастырю корпус монашеских келий XVII века. Как сообщил наместник Кирилло-Белозерского монастыря игумен Анастасий (Додарчук), благодаря передаче этого здания, в котором ранее располагалась дирекция музея, в ближайшее время будет решена проблема проживания братии монастыря, которая постепенно пополняется. Теперь предстоит провести косметический ремонт и обустройство помещений под кельи, - сообщала в апреле Вологодская митрополия.

Кроме того, как в интервью ТАСС заявил директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов, музей освободил Казенную палату в Ферапонтовом монастыре.

- Как только будет решение Росимущества, мы передадим и этот объект. В Кириллове мы предложили альтернативу - Духовное училище, оно должно быть передано в 2021 году, как записано в протоколе: столь длительный срок из-за того, что требуется перевезти в другое помещение расположенный там отдел учета и хранения музея, а также провести проектные и реставрационные работы, - отметил Шаромазов.

Планируется, что Казенная палата в Ферапонтове и Духовное училище в Кириллове будут переданы РПЦ в сентябре 2019 года и в 2021 году соответственно.

Как ранее сообщал Newsvo, церковь подавала заявления о передаче пяти объектов Кирилло-Белозерского музея - это стены Ивановского монастыря и Братские кельи в Кириллове, а также церковь Мартиниана, надвратные церкви Богоявления и Ферапонта, Казенная палата в Ферапонтове. Итогом спора за помещения стал принятый в октябре 2018 года протокол согласительной комиссии. Согласно документу, РПЦ отозвала заявление о передаче церкви преподобного Мартимиана, примыкающей к храму Рождества Богородицы с фресками выдающегося иконописца Руси Дионисия. Кроме того, митрополия больше не претендует на стены Иванова монастыря и Братский корпус, в котором располагаются научная библиотека, пост охраны, музейные отделы и конференц-зал.