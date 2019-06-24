В Кириллове установили памятник военному летчику Евгению Преображенскому

24.06.2019 [Общество]
В Кириллове установили памятник военному летчику Евгению Преображенскому

Памятник Герою Советского Союза, военному летчику Евгению Преображенскому установили в сквере у Народного дома в Кириллове. Церемония открытия бронзового бюста, отлитого в Ростове, состоялась 22 июня, в день 110-летия со дня рождения прославленного красноармейца. Автор проекта  – Ростислав Мединский, скульптор – Денис Стретович, сообщает пресс-служба областного правительства.

Звание Героя Советского Союза Евгений Преображенский получил в 1941 году за то, что советские бомбардировщики под его командованием совершили первый в годы Великой Отечественной войны авианалет на Берлин. Всего авиагруппа полковника Преображенского штурмовала Берлин 10 раз, в налетах участвовало почти 90 бомбардировщиков дальнего действия. Все вылеты шли под его личным руководством.

В рамках праздничных мероприятий в родном селе Преображенского  - Волокославинском прошел торжественный митинг, посвященный 110-летию со дня рождения летчика и тематический вечер в местном Доме культуры. 

«Сегодня  мы открыли две мемориальных доски, посвященных Евгения Николаевичу. Одна — на Николоторжской средней школе, вторая в Кириллове, — рассказал замгубернатора Эдуард Зайнак. — Сегодня, благодаря поддержке российского военно-исторического общества, в центре Кириллова открыт бюст Евгению Преображенскому. Это очень значимое событие. Евгений Николаевич заслуживает, чтобы помнили о нем и совершенном им подвиге. Очень важно сегодня сохранить память о героических поступках наших земляков, внесших решающий вклад в Победу. Чтобы те ребята, которые сегодня только делают первые шаги в этой жизни, знали и помнили о том, кто и какой ценой отстоял свободу и независимость нашей Родины».

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

Тэги: памятник, герой СССР, летчики
Фото с сайта областного правительства

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