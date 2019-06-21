Синоптики обещают в Вологодской области грозы с градом и сильным ветром

В Вологодской области ожидается ухудшение погодных условий. Региональный гидрометцентр сообщает, что 22 июня в период с 9 до 22 часов, начиная с западных районов, ожидаются грозы, местами с ливнями, градом, усилением ветра при порывах до 15-20 м/с.

В областном УМЧС отмечают, что из-за непогоды повышается вероятность возникновения обрывов на линиях электропередачи, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, возможно также увеличение количества ДТП на трассах. Существует вероятность повреждения сельскохозяйственных культур.

Спасатели рекомендуют жителям области не выходить из дома во время грозы, избегать использования большого количества электроприборов, закрывать окна и балконы. Тем, кого непогода застала на улице, советуют не прятаться под деревьями и рекламными конструкциями, быть внимательными при управлении автомобилем.