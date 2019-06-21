Череповчанин попытался украсть скутер, но его остановили сотрудники ГИБДД

31-летнего ранее судимого череповчанина подозревают в попытке хищения чужого скутера. Кражу раскрыли еще до того, как о ней узнал владелец транспортного средства.



По данным пресс-службы областного УМВД, во время патрулирования Индустриального района Череповца сотрудники ГИБДД заметили двоих мужчин, переносивших мотоскутер через пешеходный переход. Это показалось полицейским подозрительным.



Они подошли к незнакомцам и попросили объяснить, чье это транспортное средство. Один из них представился и рассказал, что к нему подошёл прохожий и попросил перетащить скутер. Второй мужчина (тот самый прохожий) не смог пояснить, чей это транспорт и где он его взял. Ключа от мопеда при нём не было.



Полицейские приняли решение доставить мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства.



Для присмотра за транспортом на месте остался один из инспекторов. Через некоторое время к нему подошел 17-летний юноша и сказал, что это его мотоскутер. Молодой человек пояснил, что транспортное средство пропало от его дома на улице Металлургов.



Доставленный в отдел ранее судимый 31-летний мужчина сознался в хищении. Он рассказал, что увидел скутер на улице и решил его украсть, чтобы затем продать.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.