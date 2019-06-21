Череповчанин Юрий Замироха завоевал серебро чемпионата мира по савату

С 12 по 16 июня в Тунисе прошел чемпионат мира по французскому боксу (сават)в дисциплине "Комбат", среди взрослых спортсменов (мужчины и женщины), и юниоров.



Спортсмен Центра боевых искусств Череповца Юрий Замироха (личный тренер Сергей Краснов) стал серебряным призёром чемпионата в составе сборной России. Всего на счету российских спортсменов 1 серебряная и 5 бронзовых медалей.



Напомним что в декабре 2018 года Замироха одержал победу на Кубке России