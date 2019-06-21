Под Вологдой временно перекроют спуск с трассы А-114 на дорогу в сторону Архангельска

Под Вологдой с 22 по 29 июня перекроют движение движение по съезду с автодороги А-114 со стороны Новой Ладоги на транспортную развязку в сторону Архангельска.

- Транспортный поток со стороны Новой Ладоги в сторону Архангельска будет направлен по временной схеме организации движения: для разворота - по Ленинградскому шоссе, далее по круговому движению на А-114, затем на М-8. Просьба к водителям следовать указаниям временных дорожных знаков и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщает упрдор "Холмогоры".

Ограничение движения связано с заменой барьерного ограждения на пересечении дороги А-114 со строящимся обходом Вологды.