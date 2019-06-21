Приемные комиссии ЧГУ, ВоГУ и ВГМХА будут работать в районах Вологодской области

21.06.2019 [Общество]

Выездные приемные комиссии Вологодского и Череповецкого госуниверситетов, а также Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии будут работать в районах Вологодской области в конце июня-начале июля этого года. Абитуриенты  смогут, не приезжая в вуз, подать документы на зачисление.

Так, ЧГУ планирует принимать документы от поступающих в Никольске, Кичменгском Городке, селе имени Бабушкина, Верховажье, Тарногском Городке, Нюксенице, Вытегре, Тотьме, Бабаево, Устюжне. График выездов размещается на сайте вуза.

Скриншот с сайта pk.chsu.ru

Вологодский госуниверситет планирует выезды в Никольск, Кириллов, Сокол, Кичменгский Городок, Великий Устюг, Харовск, Тарногский Городок, Тотьму, Вытегру, и Вельск (Архангельская область). График выездов тоже можно найти на сайте, подробности по телефонам (8172)72-50-73, 72-54-49 или по email: pk@vogu35.ru

Скриншот с сайта ВоГУ

Семь районов Вологодской области и город Вельск планирует посетить приемная комиссия Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии. Документы от абитуриентов будут принимать в Никольске, селе имени Бабушкина, Верховажье, Тарногском Городке,  Вытегре, Тотьме, Чагоде.

26 июня – Никольский район, 

27 июня - Бабушкинский район, 

27 июня - Верховажский район, 

2 июля -  Архангельская обл., г. Вельск, 

2 июля -  Тарногский район, 

3 июля -  Тотемский район, 

4 июля -  Вытегорский район, 

5 июля -  Чагодощенский район,  

В Архангельске постоянно функционирует представительство Вологодской ГМХА, где также можно подать документы для поступления. Время и место работы комиссии ВГМХА в районах уточняйте на сайте вуза. 

Тэги: вузы, абитуриенты

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