Приемные комиссии ЧГУ, ВоГУ и ВГМХА будут работать в районах Вологодской области

Выездные приемные комиссии Вологодского и Череповецкого госуниверситетов, а также Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии будут работать в районах Вологодской области в конце июня-начале июля этого года. Абитуриенты смогут, не приезжая в вуз, подать документы на зачисление.

Так, ЧГУ планирует принимать документы от поступающих в Никольске, Кичменгском Городке, селе имени Бабушкина, Верховажье, Тарногском Городке, Нюксенице, Вытегре, Тотьме, Бабаево, Устюжне. График выездов размещается на сайте вуза.

Скриншот с сайта pk.chsu.ru

Вологодский госуниверситет планирует выезды в Никольск, Кириллов, Сокол, Кичменгский Городок, Великий Устюг, Харовск, Тарногский Городок, Тотьму, Вытегру, и Вельск (Архангельская область). График выездов тоже можно найти на сайте, подробности по телефонам (8172)72-50-73, 72-54-49 или по email: pk@vogu35.ru

Скриншот с сайта ВоГУ

Семь районов Вологодской области и город Вельск планирует посетить приемная комиссия Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии. Документы от абитуриентов будут принимать в Никольске, селе имени Бабушкина, Верховажье, Тарногском Городке, Вытегре, Тотьме, Чагоде.

26 июня – Никольский район,

27 июня - Бабушкинский район,

27 июня - Верховажский район,

2 июля - Архангельская обл., г. Вельск,

2 июля - Тарногский район,

3 июля - Тотемский район,

4 июля - Вытегорский район,

5 июля - Чагодощенский район,

В Архангельске постоянно функционирует представительство Вологодской ГМХА, где также можно подать документы для поступления. Время и место работы комиссии ВГМХА в районах уточняйте на сайте вуза.