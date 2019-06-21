Приставы передали частицы мощей вологодских святых монастырю в Переславле-Залесском
Сотрудники вологодского управления службы судебных приставов вчера передали в дар Феодоровскому женскому монастырю частицы мощей святых, «покоящихся на территории Северо-Западного федерального округа», сообщает пресс-служба УФССП.
В релизе отмечается, что сотрудничество приставов и монастыря, находящегося в городе Переславль-Залесский Ярославской области, не случайно:
- Напомним, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл определил в небесные покровители Федеральной службе судебных приставов святого великомученика Феодора Стратилата. Феодор Стратилат является небесным покровителем всего православного воинства.
Сотрудники службы судебных приставов помогают обители в работах по ее благоустройству и восстановлению, а в 2016 году УФССП по Вологодской области при поддержке и содействии митрополий в регионах СЗФО «начало работу по сбору и передаче в дар монастырю частиц мощей святых, покоящихся на территории Северо-Западного федерального округа».
- В преддверии 21 июня — дня памяти великомученика Феодора Стратилата, вологодские судебные приставы в рамках выезда передали частицы Святителя Антония Вологодского, Преподобных Феодосия Тотемского и Иосафа Спасокубенского, князя Псковского Довмонта и Благоверного князя Феодора Новгородского, Преподобных Александра Свирского, Антония Дымского и Мартирия Зеленецкого, а также Удостоверительные грамоты в руки настоятельницы монастыря — матушки Даниилы, - сообщает УФССП по Вологодской области.