Приставы передали частицы мощей вологодских святых монастырю в Переславле-Залесском

Сотрудники вологодского управления службы судебных приставов вчера передали в дар Феодоровскому женскому монастырю частицы мощей святых, «покоящихся на территории Северо-Западного федерального округа», сообщает пресс-служба УФССП.

В релизе отмечается, что сотрудничество приставов и монастыря, находящегося в городе Переславль-Залесский Ярославской области, не случайно:

- Напомним, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл определил в небесные покровители Федеральной службе судебных приставов святого великомученика Феодора Стратилата. Феодор Стратилат является небесным покровителем всего православного воинства.

Сотрудники службы судебных приставов помогают обители в работах по ее благоустройству и восстановлению, а в 2016 году УФССП по Вологодской области при поддержке и содействии митрополий в регионах СЗФО «начало работу по сбору и передаче в дар монастырю частиц мощей святых, покоящихся на территории Северо-Западного федерального округа».