В Вологде мошенники за 5 тысяч рублей предлагают пожилым проверить правильность начисления пенсии

В Вологде псевдоюристы предложили двум 80-летним пенсионеркам за пять тысяч рублей проверить правильность расчета их пенсии. Мошенники пообещали женщинам, что запросят в пенсионном фонде все документы из их выплатных дел и пересчитают пенсии в сторону увеличения.

- Этого они не смогут по нескольким причинам. Во-первых, специалисты Пенсионного фонда не выдадут посторонним людям документы пенсионерок. Во-вторых, псевдоюристы не имеют доступа к программным комплексам ПФР, в которых и содержится информация о размерах назначенных пенсий. По сути, так называемые юристы попросили деньги за услугу, которую смогут оказать только специалисты ПФР. Причем абсолютно бесплатно. Для того, чтобы обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, помощь юристов и других посредников не нужна. Его можно подать на личном приеме в ПФР или МФЦ, а также направить дистанционно: через почту России или сайт ПФР, - сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

По словам сотрудников пенсионного фонда, на рекламу юридических компаний, предлагающих помощь в подготовке таких обращений, уже откликнулись пенсионеры во многих городах России. Пожилые люди оплачивали услуги по составлению заявлений о перерасчете пенсии и на получение допвыплат, а потом узнавали в ПФР, что такие выплаты не предусмотрены законом.

Вологодским пенсионеркам гарантировали увеличение их пенсий на пять тысяч рублей и дополнительную выплату в размере 100 тысяч рублей. Бдительные женщины обратились в областное отделение пенсионного фонда, где им разъяснили, что таких выплат нет.