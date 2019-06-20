Вологодский суд постановил арестовать «Лексус» и квартиру экс-начальника таможни в Ленобласти

Вологодский областной суд обратил в доход государства "неосновательно полученное имущество" экс-начальника Кингисеппской таможни (Ленинградская область) Сергея Слепухина и его родственников, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. По версии петербургских следователей, мужчина подозревается в получении взятки в 27 тысяч долларов США.

Северо-Западная транспортная прокуратура обратилась в Череповецкий городской суд с иском к Сергею, Елизавете и Елене Слепухиным и Валентине Гомзиковой об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Как пояснили Newsvo в объединенной пресс-службе судов, дело рассматривалось по месту проживания ответчика: Слепухин и его жена живут в Череповце.

Поводом для иска стала проверка материалов о контроле за расходами бывшего начальника Кингисеппской таможни и его семьи Выяснилось, что Слепухин в период с 2013 по 2017 годы приобрел имущества на сумму, превышающую общий доход его и его супруги за три последних года.

Так, в 2013 году начальник таможни купил земельный участок площадью 2600 кв. метров в Устюженском районе Вологодской области. На территории участка были возведены двухэтажный дом, а также баня, беседка, погреб, сооружение для хозяйственных нужд. Согласно выводам специалиста, расходы Слепухина на постройки, расположенные на его земельном участке, составили от 12 до 15 млн рублей.

Дочь Сергея Слепухина купила двухкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге стоимостью 6 950 401 рубль и две автостоянки стоимостью 400 000 рублей и 500 000 рублей. При этом девушка учится в университете и, по данным налоговой службы, не имеет источников дохода.

Теща экс-начальника Кингисеппской таможни купила «Lexus» 2016 года выпуска стоимостью 2 290 000 рублей. В пенсионном же фонде утверждают, что общий размер пенсии, выплаченной женщине и ее супругу с 2013 по 2016 год, составил всего 1 105 795 рублей 82 копейки.

«Таким образом, расходы Слепухина в период с 2013 по 2017 годы, составляющие от 22 140 400 до 25 140 400 рублей, превысили общий доход его семьи (8 232 202 рубля 61 копейка) более чем в 2 раза», - говорится в сообщении пресс-службы.

Поскольку сведений, подтверждающих приобретение перечисленного имущества на законные доходы, Слепухиными не представлено, прокуратура в иске просила обратить в доход государства автомобиль, двухкомнатную квартиру, два машино-места и постройки, возведенные на земельном участке. Экс-начальник таможни и его родственники исковые требования не признали.

Череповецкий городской суд удовлетворил исковые требования частично: в доход государства были обращены квартира в Санкт-Петербурге и два парковочных места. Суд постановил, что покупка "Lexus" и представленные доказательства на покупку строительных материалов общей сумме не более 1 ,5 млн рублей соответствуют доходам Слепухиных, «поскольку заключением эксперта подтверждается рыночная стоимость строений, а не понесенные ответчиками затраты на их строительство».

Прокуратура не согласилась с таким решением и подала жалобу в Вологодский областной суд. Слепухины также требовали не обращать их имущество в доход государства, потому что оно было приобретено на их накопления.

Рассмотрев материалы дела, Вологодский областной суд пришел к выводу, что автомобиль, квартира, два парковочных места приобретены Слепухиными по возмездной сделке, при этом ими не представлено доказательств, подтверждающих приобретение имущества на законные источники дохода. Доводы череповецкого суда про участок в Устюженском район областной суд посчитал справедливыми.

В итоге Вологодский областной суд обратил в доход государства купленный матерью жены Слепухина автомобиль «Lexus», а также взыскал с экс-начальника таможни в доход бюджета Череповца госпошлину в размере 58 902 рубля. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В конце мая 2019 года СУ СК РФ по Ленинградской области сообщало, что бывший начальник Кингисеппской таможни Северо-Западного таможенного управления предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.