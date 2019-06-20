«Путин, помоги!»: о чём жители Вологодской области просят президента

20 июня президент России Владимир Путин проводит прямую линию с жителями страны. Задать вопрос и сообщить о проблемах гаранту Конституции может каждый. NewsVo рассказывает, какие обращения отправили жители Вологодской области главе государства.



Оппозиционный политик Евгений Доможиров отправил видеообращение с кадрами возле гостиницы Ария в центре Вологды. Он заявляет, что отель захватил землю тематического парка и использует забетонированную площадку в своих интересах.



Защитники набережной Вологды просят президента помочь спасти реку и исторический город от варварских работ по реконструкции берегов.



К президенту обратился и вологжанин Леонид Стариков, хранитель дома Шахова на Воровского. Несмотря на аварийное состояние памятника и серьёзные проблемы со здоровьем, Леонид Васильевич живёт в этом доме, и только благодаря этому объект культурного наследия ещё не уничтожен. Вологжанин уже 16 лет не может протолкнуться через бюрократическую стену, чтобы запустить, наконец, процесс реставрации дома. Помочь спасти памятник архитектуры Леонид Васильевич просит президента.



Жители Тарногского района просят Владимира Путина помочь решить проблему с дорогой Тарнога — Илезский Погост. Её уже несколько лет не могут заасфальтировать, и местные жители страдают от пыли.



Жители посёлков Огарково и Харачево Вологодского района считают, что их незаконно лишили паёв в колхозе «Родина», а вместе с ними — и квартир. Люди требуют от Владимира Путина вмешаться, чтобы привлечь виновных в этом к ответственности.



Житель деревни в Сокольском районе Сергей Дружинин просит вмешаться в ситуацию с незаконной вырубкой лесов, так как чиновники региона проблему игнорируют. Положение дел он оценивает как катастрофическое. Вместе с лесами уничтожается экосистема, уходят животные, гибнет всё вокруг. Причём, по его словам, нового леса почти не сажают, а за всё-таки высаженными молодыми деревьями никто не заботится.



На прямую линию поступило больше миллиона вопросов: задать их Путину можно через сайты, по телефону, SMS, соцсети. Трансляцию ведут телеканалы в прямом эфире. Также её можно посмотреть и почитать расшифровку на сайте moskva-putinu.ru