В Грязовецком районе 16-летняя девушка украла с карты бабушки 21,8 тысячи рублей

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 16-летней жительницы одной из деревень Грязовецкого района. Девушку-подростка подозревают в краже денег с банковского счёта бабушки.



По версии следствия, в мае 2019 года девушка тайно воспользовалась телефоном и банковской картой бабушки, чтобы установить на свой телефон приложение соответствующего банка.



«В дальнейшем подросток, используя доступ к сервисам банка, расходовала денежные средства бабушки на оплату такси, гостиницы и другие личные нужды», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.



Ущерб составил 21.8 тысяч рублей.



Расследование уголовного дела продолжается