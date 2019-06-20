В Грязовецком районе 16-летняя девушка украла с карты бабушки 21,8 тысячи рублей

20.06.2019 [Происшествия]

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 16-летней жительницы одной из деревень Грязовецкого района. Девушку-подростка подозревают в краже денег с банковского счёта бабушки. 

По версии следствия, в мае 2019 года девушка тайно воспользовалась телефоном и банковской картой бабушки, чтобы установить на свой телефон приложение соответствующего банка. 

«В дальнейшем подросток, используя доступ к сервисам банка, расходовала денежные средства бабушки на оплату такси, гостиницы и другие личные нужды», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Ущерб составил 21.8 тысяч рублей. 

Расследование уголовного дела продолжается

Тэги: кража

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