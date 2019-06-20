Житель Вологды незаконно установил игровые автоматы в подвале дома на Советском проспекте

20.06.2019 [Происшествия]

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего вологжанина, который организовал незаконные азартные игры в подвале дома на Советском проспекте.

По версии следствия, он разместил в помещении несколько игровых автоматов и игровых консолей с мониторами. Незаконный игровой зал работал в период с апреля по май 2019 года, пока его деятельность не пресекли полицейские. Правоохранители изъяли оборудование для азартных игр

«О деянии в полицию сообщил обеспокоенный родственник одного из посетителей данного заведения», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Newsvo сообщал, что Вологодский городской суд закрыл уголовные дела, возбужденные в отношении четырех мужчин, которые незаконно установили игровые автоматы в Вологде и трех районах области. Каждый из них в качестве наказания заплатит по 50 тысяч рублей штрафа.

Тэги: игровые автоматы
Фото СУ СК РФ по Вологодской области

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