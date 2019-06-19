Под Череповцом рейсовый автобус съехал в кювет: четыре человека пострадали

19.06.2019 [Происшествия]

В Череповецком районе рейсовый автобус съехал в кювет и там опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Как пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМВД, первоначально поступила информация об аварии возле деревни Фокино, однако позже выяснилось, что ДТП произошло на дороге ближе к деревне Батран. Водитель рейсового автобуса ПАЗ допустил съезд в кювет, где машина с пассажирами опрокинулась на бок. На данный момент известно о четырех пострадавших, характер их травм уточняется, однако известно, что госпитализирован пока никто не был. 

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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