Под Череповцом рейсовый автобус съехал в кювет: четыре человека пострадали

В Череповецком районе рейсовый автобус съехал в кювет и там опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Как пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМВД, первоначально поступила информация об аварии возле деревни Фокино, однако позже выяснилось, что ДТП произошло на дороге ближе к деревне Батран. Водитель рейсового автобуса ПАЗ допустил съезд в кювет, где машина с пассажирами опрокинулась на бок. На данный момент известно о четырех пострадавших, характер их травм уточняется, однако известно, что госпитализирован пока никто не был.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.