В Череповце будут судить мошенницу, обманувшую людей на 10 млн рублей

19.06.2019 [Происшествия]

49-летняя жительница Череповецкого района предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере: своими действиями она причинила ущерб, который оценивается в 10 млн рублей.

По версии следствия, женщина похищала деньги у знакомых на протяжении четырех лет.  Путем обмана и злоупотребления доверием череповчанка убеждала их взять на себя займы, кредиты в банках, а потом передать деньги ей.

Одна из самых крупных сумм ущерба в эпизоде, связанном с займом, взятым под залог. В сентябре 2015 подозреваемая, желая погасить свои долги, убедила знакомую взять займ в размере 700 000 рублей под залог недвижимости. По договоренности квартира переходила в собственность третьему лицу, которое, в свою очередь, предоставило необходимую сумму.

- Злоумышленница обязалась погасить имеющуюся задолженность в течение непродолжительного времени, после чего квартира должна была вернуться законному владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД.

Однако время шло, а фигурантка, ссылаясь на временные трудности, гасить долг не спешила. Убедив знакомую в том, что денег у нее нет, она попросила ее оформить еще один займ: под расписку перезанять нужную сумму.

- Однако и в этот раз деньги остались «в кармане» у мошенницы, которая выступала посредником в сделке. Стоит отметить, что квартиру своей знакомой злоумышленница сумела в дальнейшем перепродать, вновь распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению, - отмечают в пресс-службе.

Таким образом, пострадавшая дважды взяла на свое имя долг в размере миллиона рублей и лишилась квартиры.

В результате проведения документальных проверок полицейские собрали доказательства по 13 эпизодам преступной деятельности.

Тэги: займы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Певица Анна Семенович отравилась вареным языком во время гастролей в Вологде
В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка
Клиенты автосалона «Северный» в Череповце не могут получить купленные машины
Жительница Челябинска Ольга Анищенко зарегистрировалась кандидатом в губернаторы Вологодской области
Вологодскую «Арт-рыбу» оштрафовали на 320 тысяч рублей из-за некачественного лосося
В Вологде водитель ВАЗа сбил на «зебре» 58-летнюю женщину
На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус и «Мерседес»
В Великом Устюге суд обязал женщину вернуть 55 тысяч рублей незаконно полученного пособия по безработице
Леонид Парфенов поможет жителю Верховажья, осужденному за пост о Путине, выплатить штраф
Водитель УАЗа, сгоревший в своем авто в Кич-Городецком районе, стал жертвой жестокого убийства
19.06.2019 [Общество]

Жители нескольких деревень Тарногского района вновь выйдут на митинг, требуя ремонта дороги

751
0
19.06.2019 [Происшествия]

В Вологде в заброшенном гараже обнаружили человеческие останки

1184
0
18.06.2019 [Происшествия]

Сгоревший расселенный дом на улице Козленской, 17а в Вологде продали, нарушив мораторий

1613
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце будут судить мошенницу, обманувшую людей на 10 млн рублей
Акция «Свеча памяти» пройдет 22 июня в Вологде
Вологодский «СКБ Банк» незаконно присвоил 95 тысяч рублей клиента-предпринимателя
233 млн рублей потратят на ремонт двадцати километров дороги в Бабаевском районе
В Грязовецком районе водитель «Тойоты» сбил лося: травмы получила пассажирка авто
В Вологодской областной клинической больнице появится новое отделение экстренной кардиологии
Жители нескольких деревень Тарногского района вновь выйдут на митинг, требуя ремонта дороги
 


17.06.2019 [Культура]

«Занавесим стены полиэтиленом и начнём играть»: худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин о переезде в другое помещение

1726
0
19.06.2019 [БлогоVO]

Битва за дорогу в Вологодской области

237
0
19.06.2019 [Обзор Прессы]

Школьник из Петербурга, задержанный за пикет против Юнармии, третий день держит голодовку

10
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика