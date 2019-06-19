В Череповце будут судить мошенницу, обманувшую людей на 10 млн рублей

49-летняя жительница Череповецкого района предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере: своими действиями она причинила ущерб, который оценивается в 10 млн рублей.

По версии следствия, женщина похищала деньги у знакомых на протяжении четырех лет. Путем обмана и злоупотребления доверием череповчанка убеждала их взять на себя займы, кредиты в банках, а потом передать деньги ей.

Одна из самых крупных сумм ущерба в эпизоде, связанном с займом, взятым под залог. В сентябре 2015 подозреваемая, желая погасить свои долги, убедила знакомую взять займ в размере 700 000 рублей под залог недвижимости. По договоренности квартира переходила в собственность третьему лицу, которое, в свою очередь, предоставило необходимую сумму.

- Злоумышленница обязалась погасить имеющуюся задолженность в течение непродолжительного времени, после чего квартира должна была вернуться законному владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД.

Однако время шло, а фигурантка, ссылаясь на временные трудности, гасить долг не спешила. Убедив знакомую в том, что денег у нее нет, она попросила ее оформить еще один займ: под расписку перезанять нужную сумму.

- Однако и в этот раз деньги остались «в кармане» у мошенницы, которая выступала посредником в сделке. Стоит отметить, что квартиру своей знакомой злоумышленница сумела в дальнейшем перепродать, вновь распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению, - отмечают в пресс-службе.

Таким образом, пострадавшая дважды взяла на свое имя долг в размере миллиона рублей и лишилась квартиры.

В результате проведения документальных проверок полицейские собрали доказательства по 13 эпизодам преступной деятельности.