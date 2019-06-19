Акция «Свеча памяти» пройдет 22 июня в Вологде

19.06.2019 [Общество]

В День памяти и скорби, 22 июня, в Вологде пройдет акция "Свеча памяти".  Ее участники почтут память павших солдат минутой молчания, зажгут свечи и возложат цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы».

Как сообщает областной департамент внутренней политики, присоединиться к акции может любой желающий. Сбор в 4 утра на площади Революции.

Во всех районах Вологодской области в субботу также пройдут памятные мероприятия с возложением венков и цветов к могилам воинов и мемориалам воинской славы, встречи с ветеранами, литературно-музыкальные часы, беседы с молодежью о героях Великой Отечественной войны, просмотр и обсуждение документальных и художественных кинофильмов, посвященных событиям тех лет.


День памяти и скорби учредили в России в 1996 году, он знаменует годовщину начала Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и её союзники напали на СССР. 

В годы Великой Отечественной войны более 370 тысяч вологжан сражались на фронтах, защищали Москву и Севастополь, Одессу и Сталинград, освобождали Киев и Минск, брали штурмом Кенигсберг и Берлин. Почти двести тысяч не вернулись с полей сражений, около 220 тысяч вологжан умерли от голода и непосильного труда в тылу.
 

Тэги: ВОВ

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