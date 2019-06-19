В Вологодской областной клинической больнице появится новое отделение экстренной кардиологии

19.06.2019 [Общество]

В Вологодской областной клинической больнице появится отделение экстренной кардиологии и новая рентгеноперационная. Они станут частью регионального сердечно – сосудистого центра (РСЦ).

Как сообщает сайт регионального правительства, основная причина смертности в Вологодской области – острый инфаркт миокарда (сердечный приступ).

«Ввод отделения экстренной кардиологии и новой рентгеноперационной позволит оперировать в год более 1500 человек, то есть в три раза больше, чем в настоящее время», -  говорит Дмитрий Ваньков, главный врач областной больницы.

Новое отделение экстренной кардиологии будет оснащено в соответствии с порядком оказания медицинской помощи больным сердечно - сосудистыми заболеваниями. Также там будет проводиться ранняя реабилитация.

«С первых дней после перевода из отделения реанимации пациенты начнут реабилитацию и возвращение к обычной жизни после перенесенного острого коронарного синдрома. И это, безусловно, улучшит прогноз пациентов, качества их жизни и в конечном итоге повлияет на снижение смертности от болезней системы кровообращения в нашем регионе», - уверен Иван Барашков, заведующий кардиологическим отделением регионального сосудистого центра.

Стоимость ремонта и организации отделения экстренной кардиологии - 45 миллионов рублей. Работы по его созданию и организации рентгеноперационной завершатся этой осенью.

Напомним, РСЦ начал работу в ноябре 2014 года. В центре выполняют высокотехнологичные операции, что позволяет сохранить жизни пациентам с инфарктом миокарда и инсультом.

Тэги: кардиология, больница

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