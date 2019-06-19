Двоих жителей Вологды будут судить за установку пиратских программ на компьютеры

19.06.2019 [Общество]

Двое жителей Вологды предстанут перед судом за то, что скачали в интернете нелицензионные копии программ и за деньги установили их на чужие компьютеры. На обоих были заведены уголовные дела по ч.2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав).

Так, по версии следствия, 29-летний подозреваемый оказывал платные услуги по установке различного программного обеспечения. В марте 2019 года он скачал из интернета контрафактный экземпляр программы, правообладателем которой является фирма «Графисофт СЕ». После он продал эту программу, установив за 1,4 тысячи рублей на чужой компьютер. «Графисофт СЕ» оценили причиненный преступлением ущерб в  297 тысяч рублей (ущерб считается крупным).

- Второй подозреваемый, 38-летний мужчина, совершил аналогичные действия, сбыв контрафактный экземпляр программного продукта за 1,3 тыс. рублей, чем причинил компании «Графисофт СЕ» ущерб в размере 258 тыс. рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологдской области.

Как пояснили корреспонденту Newsvo в региональном управлении следственного комитета, речь идет о программах в сфере проектирования и архитектуры. Судя по информации из открытых источников, фирма «Graphisoft SE»  является правообладателем программы ArchiCAD для архитектурно-строительного проектирования.

- В ходе расследования подозреваемые признали вину, загладили причиненный вред, в связи с чем оба уголовных дела направлены в суд с ходатайством о прекращении и назначении виновным меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - отмечают следователи.

Ранее Newsvo сообщал, что а Вологде завели уголовное дело на 33-летнего бизнесмена за использование пиратской копии компьютерной программы для архитекторов "ArchiCARD" (именно так программа названа на изъятых ПК).

 

 

Тэги: пиратское ПО, авторские права, суды

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