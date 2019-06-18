В Вологодской области ищут родственников фронтового кинооператора Николая Лыткина

18.06.2019 [Общество]

В 2020 году в городе Красногорск Московской области планируют отрыть памятник фронтовым кинооператорам, участникам Великой Отечественной войны. В числе героев, имена которых должны появиться на памятнике, уроженец Вологодской области Лыткин Николай Александрович. Он был фронтовым кинооператором на протяжении всей войны. Родился 6 (19) августа 1910 года в селе Прилуки Вологодского уезда Вологодской губернии. 

Капитан Николай Лыткин со своим спецотрядом, вооруженным советско–американским самодельным киноавтоматом, фото с сайта csdfmuseum.ru

В годы Великой Отечественной войны Николай Лыткин снимал на Северо-Западном, Калининском, 3-м Белорусском фронтах. За одну из своих съемок угодил в штрафбат и был единственным фронтовым оператором, награжденным «Орденом славы» в штрафном батальоне за храбрость.  Фронтовой оператор Михаил Посельский пишет в своих воспоминаниях, что в штрафбат Лыткин попал за съемку генерала Еременко: 

«Редакция студии хроники дала задание оператору Лыткину снять на его фронте моменты отдыха командующего фронтом генерал Еременко, когда в армии наступит передышка. Лыткин дождался такого момента и приступил к съемке. Что из этого получилось, представители ГлавПУра увидели на экране. Фронтовой оператор объявляется трусом, его лишают воинского звания капитана, и принимается решение направить его в штрафной батальон. Так Коля Лыткин, известный своими смелыми съемками диких тигров в глубокой тайге лесов Дальнего Востока, оказался трусом и попал в штрафбат, чтобы кровью искупить «свою вину». Солдаты штрафбата направлялись на самые тяжелые участки фронта, и редко кому-нибудь из них удавалось вернуться домой». 
 

Но Николай Лыткин вернулся, стал в 1946 году представителем «Совэкспортфильма» за рубежом и написал книгу воспоминаний «Как в кино». ТОС «Прилуки» и Центр по работе с населением в Молочном и Прилуках просят откликнуться родственников Николая Лыткина. 

«Будем рады любой информации (фотографии довоенные/ военные, письма довоенные / военные, воспоминания, ксерокопии архивных справок, документов) 
По всем вопросам обращайтесь в группу ТОС "ПРИЛУКИ", Молочное-Прилуки "Центр по работе с населением" и по телефону 83212380103», - сообщается в группе ТОСа в соцсети.

Тэги: война, видео

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
С набережной в Вологде смыли надпись со стоимостью бетонирования берега
В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка
Певица Анна Семенович отравилась вареным языком во время гастролей в Вологде
Из бюджета Вологды заплатят 900 000 рублей за выступление экс-солистки «Serebro» в День города
Клиенты автосалона «Северный» в Череповце не могут получить купленные машины
Жительница Челябинска Ольга Анищенко зарегистрировалась кандидатом в губернаторы Вологодской области
В Вологде водитель ВАЗа сбил на «зебре» 58-летнюю женщину
На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус и «Мерседес»
В Великом Устюге суд обязал женщину вернуть 55 тысяч рублей незаконно полученного пособия по безработице
14.06.2019 [Общество]

Пляж в парке Мира в Вологде открыли, но купаться там нельзя

728
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области ищут родственников фронтового кинооператора Николая Лыткина
Житель Великоустюгского района украл велосипед и уехал к друзьям в Архангельскую область
Витаминизированные молочные продукты будут выпускать в Череповце
Новый детсад в Осановском проезде в Вологде обещают сдать к концу июня
В Череповце задержали водителя, который пьяный в Троицу ездил по кладбищу
Вологодские спортсмены завоевали бронзу первенства России по легкой атлетике среди юниоров
Футболисты из Вологды и Череповца сыграли вничью в полуфинальном матче «Золотого кольца»
 


17.06.2019 [Культура]

«Занавесим стены полиэтиленом и начнём играть»: худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин о переезде в другое помещение

1464
0
18.06.2019 [БлогоVO]

Работы на набережной опять начались? 

266
0
18.06.2019 [Обзор Прессы]

«Тебя же собака утащит, ты не представляешь, куда идешь!?»: о первой женщине-кинологе в Вологодской области

189
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика