В Вологодской области ищут родственников фронтового кинооператора Николая Лыткина

В 2020 году в городе Красногорск Московской области планируют отрыть памятник фронтовым кинооператорам, участникам Великой Отечественной войны. В числе героев, имена которых должны появиться на памятнике, уроженец Вологодской области Лыткин Николай Александрович. Он был фронтовым кинооператором на протяжении всей войны. Родился 6 (19) августа 1910 года в селе Прилуки Вологодского уезда Вологодской губернии.

Капитан Николай Лыткин со своим спецотрядом, вооруженным советско–американским самодельным киноавтоматом, фото с сайта csdfmuseum.ru



В годы Великой Отечественной войны Николай Лыткин снимал на Северо-Западном, Калининском, 3-м Белорусском фронтах. За одну из своих съемок угодил в штрафбат и был единственным фронтовым оператором, награжденным «Орденом славы» в штрафном батальоне за храбрость. Фронтовой оператор Михаил Посельский пишет в своих воспоминаниях, что в штрафбат Лыткин попал за съемку генерала Еременко:

«Редакция студии хроники дала задание оператору Лыткину снять на его фронте моменты отдыха командующего фронтом генерал Еременко, когда в армии наступит передышка. Лыткин дождался такого момента и приступил к съемке. Что из этого получилось, представители ГлавПУра увидели на экране. Фронтовой оператор объявляется трусом, его лишают воинского звания капитана, и принимается решение направить его в штрафной батальон. Так Коля Лыткин, известный своими смелыми съемками диких тигров в глубокой тайге лесов Дальнего Востока, оказался трусом и попал в штрафбат, чтобы кровью искупить «свою вину». Солдаты штрафбата направлялись на самые тяжелые участки фронта, и редко кому-нибудь из них удавалось вернуться домой».



Но Николай Лыткин вернулся, стал в 1946 году представителем «Совэкспортфильма» за рубежом и написал книгу воспоминаний «Как в кино». ТОС «Прилуки» и Центр по работе с населением в Молочном и Прилуках просят откликнуться родственников Николая Лыткина.