Житель Великоустюгского района украл велосипед и уехал к друзьям в Архангельскую область

18.06.2019 [Происшествия]

22-летний житель города Красавино в Великоустюгском районе украл велосипед, чтобы навестить своих друзей в соседней Архангельской области. По пути у транспортного средства порвалась цепь и он украл ещё один велосипед, на котором доехал до пункта назначения и вернулся домой. 

«В ОМВД России по Великоустюгскому району обратилась жительница города Красавино. Женщина сообщила, что у нее украли скоростной велосипед, ущерб она оценила в 13 тысяч рублей», - сообщает управление МВД России по Вологодской области. 


Похищенный велосипед обнаружили брошенным на улице в посёлке Приводино Архангельской области. Полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 22-летний житель города Красавино. 

Возвращаясь от знакомых, мужчина украл в подъезде не пристёгнутый велосипед, чтобы навестить своих друзей в Приводино. Когда он уже добрался до поселка, у украденного транспортного средства порвалась цепь. Тогда мужчина украл другой велосипед, не закрепленный тросом, и продолжил передвижение уже на нем. На этом же велосипеде он вернулся обратно в Красавино, где и был задержан стражами правопорядка. Сейчас ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. 

"В целях обеспечения сохранности двухколесного транспорта, полиция рекомендует гражданам использовать надежные противоугонные устройства, либо держать велосипед в надежно запираемом помещении", - напоминает областное УМВД.


Отметим, что размещение и хранение велосипедов в подъездах на путях эвакуации является грубейшим нарушением требований пожарной безопасности: за это грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Тэги: кража велосипедов, полиция

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