Новый детсад в Осановском проезде в Вологде обещают сдать к концу июня

18.06.2019 [Общество]

Подрядчик обещает завершить строительство детского сада в Осановском проезде в Вологде на месяц раньше срока, в конце июня. В учреждение уже завозят мебель и оборудование. На объекте завершается внутренняя отделка, идет благоустройство территории.

«Общая готовность объекта порядка 90%, мы уже начали уборку помещений на верхних этажах здания и постепенно спускаемся вниз. На объекте занято около 60 человек. Также занимаемся благоустройством, установкой малых архитектурных форм, асфальтированием», — отметил директор компании-подрядчика, ООО «Термоизолстрой», Игорь Цветков.

Новый садик рассчитан на 250 мест, 11 групп, в том числе три группы для детей ясельного возраста. В здании есть спортивный и музыкальный залы, бассейн, комната логопеда и психолога. Уже поступила первая партия мебели — кроватки и оборудование для пищеблока. Готовить здесь будут на пароконвектоматах, что позволит сделать блюда разнообразными и полезными. 

Детский сад станет отдельным дошкольным учреждением № 118 «Звездочка». Название определило космическую тематику, которая используется и в оформлении групп, и на прогулочных участках. В целом для дизайна выбраны спокойные светлые тона, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее Newsvo сообщал, что ООО «Термоизолстрой» строит садик по госзаконтракту за 236,12 млн рублейЭта же фирма строила детсады на Псковской и Доронинской, а в апреле 2018 года выиграла аукцион на «Выполнение работ по привязке проектной документации для строительства детского сада по ул. Молодежной города Вологды» (с фирмой был заключен контракт на 473 000 рублей).

 

Тэги: детские сады

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