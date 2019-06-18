Новый детсад в Осановском проезде в Вологде обещают сдать к концу июня

Подрядчик обещает завершить строительство детского сада в Осановском проезде в Вологде на месяц раньше срока, в конце июня. В учреждение уже завозят мебель и оборудование. На объекте завершается внутренняя отделка, идет благоустройство территории.

«Общая готовность объекта порядка 90%, мы уже начали уборку помещений на верхних этажах здания и постепенно спускаемся вниз. На объекте занято около 60 человек. Также занимаемся благоустройством, установкой малых архитектурных форм, асфальтированием», — отметил директор компании-подрядчика, ООО «Термоизолстрой», Игорь Цветков.

Новый садик рассчитан на 250 мест, 11 групп, в том числе три группы для детей ясельного возраста. В здании есть спортивный и музыкальный залы, бассейн, комната логопеда и психолога. Уже поступила первая партия мебели — кроватки и оборудование для пищеблока. Готовить здесь будут на пароконвектоматах, что позволит сделать блюда разнообразными и полезными.



Детский сад станет отдельным дошкольным учреждением № 118 «Звездочка». Название определило космическую тематику, которая используется и в оформлении групп, и на прогулочных участках. В целом для дизайна выбраны спокойные светлые тона, сообщает пресс-служба городской администрации.



Ранее Newsvo сообщал, что ООО «Термоизолстрой» строит садик по госзаконтракту за 236,12 млн рублей. Эта же фирма строила детсады на Псковской и Доронинской, а в апреле 2018 года выиграла аукцион на «Выполнение работ по привязке проектной документации для строительства детского сада по ул. Молодежной города Вологды» (с фирмой был заключен контракт на 473 000 рублей).