В Череповце задержали водителя, который пьяный в Троицу ездил по кладбищу

В Череповце полицейские задержали лишенного прав пьяного водителя, который в православный праздник Троицы ездил по кладбищу в поисках могилы матери.

В минувшее воскресенье, 15 июня, к сотрудникам ГИБДД Череповца обратились обеспокоенные граждане. Череповчане жаловались, что по территории муниципального кладбища №4 ездит иномарка, водитель которой выполняет неадекватные маневры и мешает горожанам.

Остановившие автомобиль полицейские обнаружили в салоне водителя, пассажира и початую бутылку крепкого алкоголя.

«Из салона авто исходил сильный запах спиртного, водитель был дезориентирован и даже не мог внятно говорить», - сообщает пресс-служба областного УМВД .

Как рассказали Newsvo в пресс-службе УМВД по Череповцу, водитель – 37-летний мужчина, с пассажиром, его отцом, отправился на кладбище, чтобы найти могилу матери. Прибыли ли они на место уже в состоянии опьянения или напились, пока искали, неизвестно. Мужчина, управлявший машиной, ранее был лишен водительских прав и привлекался к ответственности за езду в пьяном виде.

Как они проникли на территорию кладбища на машине также неизвестно. Предположительно, это могло случиться рано утром, когда сотрудники полиции ещё не заступили на службу (в дни особого поминовения усопших сотрудники полиции охраняют общественный порядок на местах погребения).

Отметим, что искомую могилу они так и не нашли: полицейские задержали водителя.

За пьяную езду без прав ему грозит до двух лет лишения свободы. Отца пьяного автомобилиста отправили домой.