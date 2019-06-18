В Череповце задержали водителя, который пьяный в Троицу ездил по кладбищу

18.06.2019 [Общество]

В Череповце полицейские задержали лишенного прав пьяного водителя, который в православный праздник Троицы ездил по кладбищу в поисках могилы матери.

В минувшее воскресенье, 15 июня, к сотрудникам ГИБДД Череповца обратились обеспокоенные граждане. Череповчане жаловались, что по территории муниципального кладбища №4 ездит иномарка, водитель которой выполняет неадекватные маневры и мешает горожанам.

Остановившие автомобиль полицейские обнаружили в салоне водителя, пассажира и початую бутылку крепкого алкоголя.

«Из салона авто исходил сильный запах спиртного, водитель был дезориентирован и даже не мог внятно говорить», - сообщает пресс-служба областного УМВД .

Как рассказали Newsvo в пресс-службе УМВД по Череповцу, водитель – 37-летний мужчина, с пассажиром, его отцом, отправился на кладбище, чтобы найти могилу матери. Прибыли ли они на место уже в состоянии опьянения или напились, пока искали, неизвестно. Мужчина, управлявший машиной, ранее был лишен водительских прав и привлекался к ответственности за езду в пьяном виде.

Как они проникли на территорию кладбища на машине также неизвестно. Предположительно, это могло случиться рано утром, когда сотрудники полиции ещё не заступили на службу (в дни особого поминовения усопших сотрудники полиции охраняют общественный порядок на местах погребения).

Отметим, что искомую могилу они так и не нашли: полицейские задержали водителя.

За пьяную езду без прав ему грозит до двух лет лишения свободы. Отца пьяного автомобилиста отправили домой.

 

Тэги: кладбище

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
С набережной в Вологде смыли надпись со стоимостью бетонирования берега
В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка
Певица Анна Семенович отравилась вареным языком во время гастролей в Вологде
Из бюджета Вологды заплатят 900 000 рублей за выступление экс-солистки «Serebro» в День города
Клиенты автосалона «Северный» в Череповце не могут получить купленные машины
Жительница Челябинска Ольга Анищенко зарегистрировалась кандидатом в губернаторы Вологодской области
В Вологде водитель ВАЗа сбил на «зебре» 58-летнюю женщину
На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус и «Мерседес»
В Великом Устюге суд обязал женщину вернуть 55 тысяч рублей незаконно полученного пособия по безработице
17.06.2019 [Общество]

В Бабаево не могут найти подрядчика на ремонт не работающего с 1994 года лифта в ЦРБ

774
1
17.06.2019 [Происшествия]

Подозреваемого в убийстве ростовского сторожа нашли в Вологодской области спустя 40 лет

1563
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области ищут родственников фронтового кинооператора Николая Лыткина
Житель Великоустюгского района украл велосипед и уехал к друзьям в Архангельскую область
Витаминизированные молочные продукты будут выпускать в Череповце
Новый детсад в Осановском проезде в Вологде обещают сдать к концу июня
В Череповце задержали водителя, который пьяный в Троицу ездил по кладбищу
Вологодские спортсмены завоевали бронзу первенства России по легкой атлетике среди юниоров
Футболисты из Вологды и Череповца сыграли вничью в полуфинальном матче «Золотого кольца»
 


17.06.2019 [Культура]

«Занавесим стены полиэтиленом и начнём играть»: худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин о переезде в другое помещение

1464
0
18.06.2019 [БлогоVO]

Работы на набережной опять начались? 

256
0
18.06.2019 [Обзор Прессы]

«Тебя же собака утащит, ты не представляешь, куда идешь!?»: о первой женщине-кинологе в Вологодской области

189
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика