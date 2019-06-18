Вологодские спортсмены завоевали бронзу первенства России по легкой атлетике среди юниоров

Вологжане завоевали две бронзовых медали на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике. С 14 по 16 июня, в Калуге, прошло первенство России по лёгкой атлетике среди юниоров (до 23 лет).

Сборная Вологодской области (Павел Каноненко, Илья Беляев, Данил Росляков и Марк Ципкус) заняли третье место в эстафете 4x100 м. Вологжане показали результат 41.85 сек., пропустив вперед только сборные Москвы и Краснодарского края.



В личном зачете хороший результат показал Кирилл Лужинский, он завоевал бронзу в беге на дистанции 400 метров.

