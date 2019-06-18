Футболисты из Вологды и Череповца сыграли вничью в полуфинальном матче «Золотого кольца»

Футбольный клуб «Череповец» сыграл вничью с командой «СДЮШОР-Вологда». Первый полуфинальный матч кубка России по футболу среди любительских команд третьей лиги кубка «Золотое кольцо» состоялся 16 июня.

Череповецкие футболисты принимали команду из Вологды, матч завершился со счетом 1:1. Вологжане открыли счёт после контратаки, которая завершилась точным ударом Артура Малыгина на 72-й минуте. Хозяевам удалось сравнять счёт на последних минутах матча, после гола Михаила Ершова.

Вологодские футболисты примут в гостях команду из Череповца на стадионе «Динамо» 29 июня.