Пьяный мужчина выпал из окна гостиницы в Череповце и умер

В Череповце следователи проводят проверку по факту гибели одного из постояльцев местной гостиницы. Мужчина выпал из окна.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 15 июня в одной из гостиниц города. Пьяный 65-летний постоялец выпал на асфальт из окна на 2 этаже.

- О происшествии в правоохранительные органы сообщил прохожий. После доставления в реанимацию пострадавший, 1954 года рождения, скончался, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. Опрашиваются очевидцы. Причину смерти постояльца гостиницы определит судебно-медицинская экспертиза.