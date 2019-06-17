Вологодскую «Арт-рыбу» оштрафовали на 320 тысяч рублей из-за некачественного лосося

Россельхознадзор назначил вологодской «Арт-рыбе» штраф в 320 тысяч рублей из-за некачественных обрезей лосося. Фирма почти год пыталась обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях, но ей это не удалось.

В июле 2018 года управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям постановило оштрафовать ООО «Арт рыба» на 320 тысяч рублей за выпуск некачественного товара. В продукции «обрезь лосося замороженнная», найденной экспертами в одном из магазинов Вологды, проверкой были установлены несоответствия по микробиологическим показателям.



Фирма не согласилась со штрафом и в декабре 2018 направила жалобу в арбитражный суд Вологодской области. В жалобе общество указало, что «…микробиологический показатель продукции зависит от условий производства, транспортировки и хранения», а «определить, на какой именно стадии движения продукции произошло ее обсеменение, сложно». По решению суда постановление управления было отменено.



Однако после этого управление Россельхознадзора обратилось с апелляцией в вышестоящий суд. По итогам разбирательств в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде, а такдже арбитражном суде Северо-Западного округа штраф все-таки был признан правомерным.



«Штраф в размере 320 000 рублей должен быть оплачен обществом в установленном законом порядке и срок», - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.